La Polizia sequestra 20kg di eroina (Di venerdì 2 aprile 2021) Importante sequestro di cocaina operato dal personale del Commissariato di Grottaglie, con la collaborazione dei colleghi di Martina Franca e della Squadra Mobile del Capoluogo Jonico.Da tempo il personale della Squadra Investigativa di Grottaglie aveva posto l’attenzione su una coppia residente nelle campagne di Martina Franca che aveva avviato un’importante traffico “all’ingrosso” di eroina, movimentandone notevoli quantitativi. La loro illecita attività, come emerso dalle indagini, era anche supportata da alcuni collaboratori di origine albanese, residenti nel comune delle Ceramiche, che avevano la funzione di corrieri.L’attività di indagine ha portato i poliziotti a monitorare costantemente la zona rurale dove era situata la residenza della coppia, considerata la base dell’illecito traffico.Dopo aver annotato l’ennesimo incontro tra il capofamiglia ed uno dei suoi ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 2 aprile 2021) Importante sequestro di cocaina operato dal personale del Commissariato di Grottaglie, con la collaborazione dei colleghi di Martina Franca e della Squadra Mobile del Capoluogo Jonico.Da tempo il personale della Squadra Investigativa di Grottaglie aveva posto l’attenzione su una coppia residente nelle campagne di Martina Franca che aveva avviato un’importante traffico “all’ingrosso” di, movimentandone notevoli quantitativi. La loro illecita attività, come emerso dalle indagini, era anche supportata da alcuni collaboratori di origine albanese, residenti nel comune delle Ceramiche, che avevano la funzione di corrieri.L’attività di indagine ha portato i poliziotti a monitorare costantemente la zona rurale dove era situata la residenza della coppia, considerata la base dell’illecito traffico.Dopo aver annotato l’ennesimo incontro tra il capofamiglia ed uno dei suoi ...

elenaricci1491 : La #Polizia sequestra 20kg di eroina - TarantiniTime : La #Polizia sequestra 20kg di eroina - Yogaolic : RT @rep_napoli: Camorra a Napoli, la polizia sequestra beni per 10 milioni di euro al clan Mallardo [aggiornamento delle 13:03] https://t.c… - rep_napoli : Camorra a Napoli, la polizia sequestra beni per 10 milioni di euro al clan Mallardo [aggiornamento delle 13:03] - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Napoli, la Polizia Municipale sequestra manufatto abusivo in costruzione al Rione Traiano -… -