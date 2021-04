La Passione di Gesù: gli otto dolori sconosciuti del suo cuore (Di venerdì 2 aprile 2021) Gesù patì inauditamente nel corpo e nello spirito nella sua Passione, tesoro di salvezza insondabile che non potremo mai comprendere. Ma non tutti conoscono quali sofferenze. I dolori mentali e spirituali della Passione di Gesù, riportati come otto grandi afflizioni, furono rivelati particolarmente da Gesù a Santa Camilla Battista da Varano (Camerino, 9 aprile 1458 L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 2 aprile 2021)patì inauditamente nel corpo e nello spirito nella sua, tesoro di salvezza insondabile che non potremo mai comprendere. Ma non tutti conoscono quali sofferenze. Imentali e spirituali delladi, riportati comegrandi afflizioni, furono rivelati particolarmente daa Santa Camilla Battista da Varano (Camerino, 9 aprile 1458 L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Ultime Notizie dalla rete : Passione Gesù VIA CRUCIS, VENERDÌ SANTO 2021/ Diretta video Papa: Celebrazione Passione del Signore Il primo rito del Venerdì Santo sta per cominciare. All'interno della Basilica di San Pietro è prevista infatti tra poco la Celebrazione della Passione del Signore , in ricordo della passione di Gesù e della sua morte in croce. Tradizionalmente questa celebrazione era officiata alle ore 15:00 del Venerdì Santo, perché sarebbe l'ora nella quale, secondo i Vangeli, Cristo esalò l'...

DIOCESI DI TRENTO * VENERDÌ SANTO: ARCIVESCOVO TISI, " GESÙ CROCIFISSO OFFRE L'AMORE COME UNITÀ DI MISURA DELLA BELLEZZA, NELLA PANDEMIA SI RINNOVA IL MIRACOLO DEL GOLGOTA " ...Lauro Tisi ha presieduto nel pomeriggio in cattedrale la celebrazione della Passione e Morte. Con lui ha concelebrato anche l'arcivescovo emerito Luigi Bressan. "Il volto sfigurato di Gesù " ha detto ...

