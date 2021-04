La Pasqua… di questi tempi, tra tradizioni e paesaggi (Di venerdì 2 aprile 2021) È vero che staremo chiusi ma con il pc o uno smartphone, potremo, almeno per il momento viaggiare così, e riempirci gli occhi di bellezza e prenderne nota… per quando l’Italia riaprirà. Partiamo da Alatri, dove il Venerdì Santo prende vita sui canali social. Il Venerdì Santo di Alatri è il giorno della passione del Cristo. Il giorno in cui si celebra il significato della Croce. Il giorno del sacrificio che Gesù ha fatto per gli uomini. In quest’angolo della Ciociaria, questo è un giorno atteso per un intero intero anno. La Passione è nel DNA degli altrensi, già dal 1700. Momento di massima espressione, perpetuata negli anni dall’intera comunità, di Fede, prima di tutto, ma anche di rievocazione storica. Ebbene sintonizzatevi nei canali social della Proloco di Alatri ovviamente domani sera, perché è venerdì… Santo! Catapultiamoci a Piedimonte Etneo. È qui, letteralmente ai piedi ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 aprile 2021) È vero che staremo chiusi ma con il pc o uno smartphone, potremo, almeno per il momento viaggiare così, e riempirci gli occhi di bellezza e prenderne nota… per quando l’Italia riaprirà. Partiamo da Alatri, dove il Venerdì Santo prende vita sui canali social. Il Venerdì Santo di Alatri è il giorno della passione del Cristo. Il giorno in cui si celebra il significato della Croce. Il giorno del sacrificio che Gesù ha fatto per gli uomini. In quest’angolo della Ciociaria, questo è un giorno atteso per un intero intero anno. La Passione è nel DNA degli altrensi, già dal 1700. Momento di massima espressione, perpetuata negli anni dall’intera comunità, di Fede, prima di tutto, ma anche di rievocazione storica. Ebbene sintonizzatevi nei canali social della Proloco di Alatri ovviamente domani sera, perché è venerdì… Santo! Catapultiamoci a Piedimonte Etneo. È qui, letteralmente ai piedi ...

Advertising

Longjhon131 : RT @MiloMatte: 70.000 agenti contro le feste in casa a #Pasqua. Il domicilio è inviolabile ex art. 14 Cost. Le forze dell’ordine possono v… - luludisa1969 : RT @Martina97909881: Ciao bella gente Il lavoro in questi giorni ????non mi lascia molto spazio per il social..... Ci si rivede per gli augu… - ansiaincircolo : voglio l'uovo di pasqua della marvel ma sono intollerante al lattosio come si fa in questi casi - _monijoon_ : RT @nariblessyah: ?? PER FAVORE NON MANGIATE AGNELLI A PASQUA, NON CONTRIBUITE ALL'UCCISIONE DI QUESTI CUCCIOLI ?? - sejcapsq : mi sto crogiolando nel non studiare in questi giorni e ovviamente me ne pentirò però davvero mi sento tipo in vacanza per sta Pasqua -