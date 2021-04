La Nuova Zelanda alla ricerca dell’equità: alza il salario minimo e tassa i ricchi (Di venerdì 2 aprile 2021) È un aumento in due direzioni che segna un passo avanti sulla strada dell’equità. La Nuova Zelanda alza il salario minimo e, nello stesso tempo, fa salire anche l’aliquota fiscale per i ricchi. Per un’ora di lavoro si dovrà essere pagati, secondo quanto riporta il Guardian, almeno 20 dollari locali, circa 12 euro. Contemporaneamente aumenta anche l’aliquota fiscale massima: arriva al 39% per chi ha il reddito più alto nel paese. Con l’inizio del mese di aprile salgono anche le indennità di disoccupazione e di malattia. Leggi su vanityfair (Di venerdì 2 aprile 2021) È un aumento in due direzioni che segna un passo avanti sulla strada dell’equità. La Nuova Zelanda alza il salario minimo e, nello stesso tempo, fa salire anche l’aliquota fiscale per i ricchi. Per un’ora di lavoro si dovrà essere pagati, secondo quanto riporta il Guardian, almeno 20 dollari locali, circa 12 euro. Contemporaneamente aumenta anche l’aliquota fiscale massima: arriva al 39% per chi ha il reddito più alto nel paese. Con l’inizio del mese di aprile salgono anche le indennità di disoccupazione e di malattia.

