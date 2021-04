La nuova mappa delle regioni dal 7 aprile: Campania, Veneto e Trento sperano nella zona arancione. La Sicilia torna in lockdown (Di venerdì 2 aprile 2021) Nelle giornate di Pasqua, dal 3 al 5 aprile, tutte le regioni italiane saranno in zona rossa. Ma da martedì 7 aprile, a seguito delle valutazioni del monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus previsto per oggi, 2 aprile, alcune regioni potrebbero cambiare fascia di rischio e, di conseguenza, le relative restrizioni e riaperture. La divisione cromatica delle regioni, tuttavia, non dovrebbe subire grandi cambiamenti. Sono solo tre, infatti, le regioni che sono in bilico per il passaggio di colore: Campania, Veneto, Provincia autonoma di Trento e Sicilia. Le regioni che ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 aprile 2021) Nelle giornate di Pasqua, dal 3 al 5, tutte leitaliane saranno inrossa. Ma da martedì 7, a seguitovalutazioni del monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus previsto per oggi, 2, alcunepotrebbero cambiare fascia di rischio e, di conseguenza, le relative restrizioni e riaperture. La divisione cromatica, tuttavia, non dovrebbe subire grandi cambiamenti. Sono solo tre, infatti, leche sono in bilico per il passaggio di colore:, Provincia autonoma di. Leche ...

Advertising

petsblogit : Animali sconosciuti: una nuova mappa ci mostra dove sono - amantecnologia : Dello stesso avviso è l’insider infoCODEs : “C'è una nuova mappa in sviluppo per Warzone che NON è Verdansk 1980. A… - amantecnologia : WARZONE ITA : in queste ore è arrivata una bomba dal noto insider MW2 OG in merito al reveal di Verdansk 1980 ripor… - fabiozpp : RT @Radio1Rai: Da domani scatta il #Lockdown Pasquale. #Controlli rafforzati sugli spostamenti in tutta Italia. 70 mila gli agenti impegnat… - peppesava : RT @Ragusanews: Covid, il virus oscuro: nella nuova mappa dei colori la Sicilia è un arcano -