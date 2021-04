La NASCAR prova le gomme rain a Martinsville

(Di venerdì 2 aprile 2021) Una giornata storica per lain quel di. Il primo aprile, la federazione americana delle stock car ha organizzato un test sul mezzo miglio della Virginia perre lein condizioni di bagnato. Nonostante un clima non proprio primaverile, Chis Buescher e Kyle Larson hanno girato su un asfalto inumidito artificialmente, dichiarandosi soddisfatti per l’esito. Soddisfazione anche da John Probst, vice presidente delle innovazioni sportive, il quale ha definito il test produttivo. Siamo vicini ad una gara su ovale sotto la pioggia? E’ ancora presto per dirlo. Urge in questo senso qualche riflessione su un campionato che vuole rinnovarsi, senza però perdere il suo contatto con la tradizione. Cosa vuol dire il test dellaa ...

