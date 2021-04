"La mia vita a 20 anni senza smartphone. Rubrica di carta, telefono fisso e cartina per orientarsi" (Di venerdì 2 aprile 2021) Il telefono squilla. Due, tre volte. “Pronto”. E pronta, dall’altro capo del filo, c’è Laura Vallaro, vent’anni, studentessa di Scienze Forestali a Torino. Sta per raccontarmi la sua storia. Come stabilito la chiamo all’ora di cena sul telefono di casa perché, mi confessa, “lo smartphone non ce l’ho per scelta etica”. Ha le idee chiare e la voce squillante questa ragazza di Chieri, neo-eletta tra i portavoce nazionali dei Fridays For Future, movimento ambientalista internazionale di protesta nato grazie a Greta Thunberg. Laura, com’è nato il tuo impegno a difesa dell’ambiente?Fin da bambina ho sempre amato la natura, in particolare la montagna. Già nel 2015, in occasione della Conferenza internazionale sul clima di Parigi, mi era capitato di partecipare a manifestazioni ambientaliste. L’amore per la natura mi ha poi ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 aprile 2021) Ilsquilla. Due, tre volte. “Pronto”. E pronta, dall’altro capo del filo, c’è Laura Vallaro, vent’, studentessa di Scienze Forestali a Torino. Sta per raccontarmi la sua storia. Come stabilito la chiamo all’ora di cena suldi casa perché, mi confessa, “lonon ce l’ho per scelta etica”. Ha le idee chiare e la voce squillante questa ragazza di Chieri, neo-eletta tra i portavoce nazionali dei Fridays For Future, movimento ambientalista internazionale di protesta nato grazie a Greta Thunberg. Laura, com’è nato il tuo impegno a difesa dell’ambiente?Fin da bambina ho sempre amato la natura, in particolare la montagna. Già nel 2015, in occasione della Conferenza internazionale sul clima di Parigi, mi era capitato di partecipare a manifestazioni ambientaliste. L’amore per la natura mi ha poi ...

