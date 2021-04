“La mia compagna Lee non si offende quando la prendiamo in giro”: polemiche sulla frase del sussidiario sulla bambina cinese (Di venerdì 2 aprile 2021) È bastato un tweet per scatenare l’ultimo putiferio sulla frase di un libro scolastico. A finire al centro della bufera, stavolta, è la pagina 94 del libro Leggermente plus pubblicato da Edizioni Del Borgo e distribuito dalla Giunti. A Lala Hu, professoressa di marketing all’Università Cattolica di Milano non è piaciuto il fatto che in questo brano tratto dal libro “Duccio e il mistero della musica telepatica” scritto da Paola Reggiani per Feltrinelli, il bambino protagonista del racconto scriva nel suo diario segreto che la compagna di classe cinese, Lee, dice “glazie, plego” e anche “facciamo plesto”. Non solo. Nel testo della Reggiani, il piccolo Duccio, nell’andare a fare l’elenco delle cose che gli piacciono della compagna, dice: “Non si offende ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) È bastato un tweet per scatenare l’ultimo putiferiodi un libro scolastico. A finire al centro della bufera, stavolta, è la pagina 94 del libro Leggermente plus pubblicato da Edizioni Del Borgo e distribuito dalla Giunti. A Lala Hu, professoressa di marketing all’Università Cattolica di Milano non è piaciuto il fatto che in questo brano tratto dal libro “Duccio e il mistero della musica telepatica” scritto da Paola Reggiani per Feltrinelli, il bambino protagonista del racconto scriva nel suo diario segreto che ladi classe, Lee, dice “glazie, plego” e anche “facciamo plesto”. Non solo. Nel testo della Reggiani, il piccolo Duccio, nell’andare a fare l’elenco delle cose che gli piacciono della, dice: “Non si...

Advertising

lucatelese : “La mia assistente parlamentare mi prenotava il parrucchiere perché sono una donna sola. Un uomo può chiedere aiuto… - Giuggio72684862 : RT @fattoquotidiano: “La mia compagna Lee non si offende quando la prendiamo in giro”: polemiche sulla frase del sussidiario sulla bambina… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: “La mia compagna Lee non si offende quando la prendiamo in giro”: polemiche sulla frase del sussidiario sulla bambina… - 126gian : la mia compagna d’avventure - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: “La mia compagna Lee non si offende quando la prendiamo in giro”: polemiche sulla frase del sussidiario sulla bambina… -