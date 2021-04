La limousine che costa meno di 60mila dollari, chiavi in mano (Di venerdì 2 aprile 2021) Ford Explorer limousine Credit foto: seibelsautoSu Wired abbiamo spesso parlato di limousine esagerate che nascono dalla trasformazione di berline, station wagon, supercar come la Ferrari, o suv, “allungate” da aziende specializzate che provvedono a modificarne il telaio e i lamierati. Oggi protagonista della trasformazione è una Ford Explorer, maxi suv a sette posti molto popolare in America, che da un anno è arrivato anche in Italia. Ford Explorer limousine Credit foto: seibelsautoLa Explorer in questione è stata allungata e aggiornata con i tipici interni in perfetto stile limousine. L’azienda che l’ha realizzata ha stranamente lasciato la terza fila di sedili, così come è rimasto inalterato lo spazio con la seconda fila. Soluzione che stride un po’ con la natura dell’auto. Ford Explorer ... Leggi su wired (Di venerdì 2 aprile 2021) Ford ExplorerCredit foto: seibelsautoSu Wired abbiamo spesso parlato diesagerate che nascono dalla trasformazione di berline, station wagon, supercar come la Ferrari, o suv, “allungate” da aziende specializzate che provvedono a modificarne il telaio e i lamierati. Oggi protagonista della trasformazione è una Ford Explorer, maxi suv a sette posti molto popolare in America, che da un anno è arrivato anche in Italia. Ford ExplorerCredit foto: seibelsautoLa Explorer in questione è stata allungata e aggiornata con i tipici interni in perfetto stile. L’azienda che l’ha realizzata ha stranamente lasciato la terza fila di sedili, così come è rimasto inalterato lo spazio con la seconda fila. Soluzione che stride un po’ con la natura dell’auto. Ford Explorer ...

