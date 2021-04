La Lega Serie A sbarca in Cina su Kuaishou (Di venerdì 2 aprile 2021) Lega Serie A prosegue la sua crescita in campo digitale nel mondo, diventando la prima Lega calcistica al di fuori della Cina continentale a lanciare un account ufficiale sulla piattaforma video cinese Kuaishou. Sale così a tre il numero di piattaforme cinesi in cui è presente Lega Serie A, dopo Weibo e Douyin. Kuaishou è una piattaforma L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 2 aprile 2021)A prosegue la sua crescita in campo digitale nel mondo, diventando la primacalcistica al di fuori dellacontinentale a lanciare un account ufficiale sulla piattaforma video cinese. Sale così a tre il numero di piattaforme cinesi in cui è presenteA, dopo Weibo e Douyin.è una piattaforma L'articolo

Advertising

AntoVitiello : La Lega di serie A ha appena assegnato i diritti tv per il prossimo triennio a #Dazn. Lo apprende l'ANSA. A favore… - GoalItalia : ??#ULTIMORA ?? Fumata bianca dalla Lega Serie A Diritti tv 2021/2024 a DAZN ??? - CalcioFinanza : La Lega #SerieA sbarca in #Cina su #Kuaishou - BBilanShit : RT @MalangoneMario: @curvastone @MGBasolu @SerieA @FIGC IL CAMPIONATO DI SERIE A E' COMPLETAMENTE FALSATO. REGALATELO ALL'INTER E FINITELA… - CinqueNews : La Lega A assegna i diritti tv esteri a Infront per 139 milioni -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Serie Volkswagen T - Cross 2021: la nuova versione Sport parte da 23.350 Euro ... al lunotto e ai vetri posteriori oscurati di tipo 'privacy' e ai cerchi in lega da 16 pollici '... il nuovo allestimento Sport per la Volkswagen T - Cross 2021 propone di serie il monitoraggio degli ...

Diritti tv esteri Serie A, il triennio 2021 - 2024 va a Infront I diritti tv esteri della Serie A per il triennio 2021 - 2024 va a Infront . In Assemblea di Lega il colosso svizzero si è aggiudicato i 20 voti con l'offerta di 139 milioni di euro. Verranno coperte tutte le aree del mondo, a ...

Lega serie A sbarca su Kuaishou Tuttocampo Calcio, Lega A assegna diritti tv esteri a Infront per 139 milioni Gli abbonati a Sky Calcio rischiano di perdere tutta la Serie A: oggi infatti la Lega Calcio ha respinto l'offerta dell'emittente che aveva messo sul piatto 87.5 milioni di euro per il pacchetto 2, ...

Dazn, quali costi aspettarsi per la Serie A? Dazn ha messo le mani sulla Serie A e, almeno al momento, Sky resta defilata anche sulle 3 partite in co-esclusiva. Come cambieranno i costi?

... al lunotto e ai vetri posteriori oscurati di tipo 'privacy' e ai cerchi inda 16 pollici '... il nuovo allestimento Sport per la Volkswagen T - Cross 2021 propone diil monitoraggio degli ...I diritti tv esteri dellaA per il triennio 2021 - 2024 va a Infront . In Assemblea diil colosso svizzero si è aggiudicato i 20 voti con l'offerta di 139 milioni di euro. Verranno coperte tutte le aree del mondo, a ...Gli abbonati a Sky Calcio rischiano di perdere tutta la Serie A: oggi infatti la Lega Calcio ha respinto l'offerta dell'emittente che aveva messo sul piatto 87.5 milioni di euro per il pacchetto 2, ...Dazn ha messo le mani sulla Serie A e, almeno al momento, Sky resta defilata anche sulle 3 partite in co-esclusiva. Come cambieranno i costi?