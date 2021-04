La Juve punisce i tre “festaioli”, ma non CR7 per la vacanza a Courmayeur (Di venerdì 2 aprile 2021) La decisione di Andrea Pirlo potrebbe essere solamente la prima di una lunga serie di scelte che faranno rumore. I tre calciatori coinvolti nella festa in collina, a Torino, nonostante i divieti – noti a tutti – per contenere l’aumento dei contagi, non parteciperanno al match in programma domani (sabato 3 aprile alle 18) contro il Torino. Il derby della Mole, dunque, perde tre protagonisti: Dybala McKennie Arthur non saranno neanche in partita. E potrebbe non concludersi così la vicenda. Dybala McKennie Arthur esclusi dalla lista dei convocati Juve per il derby “I tre giocatori coinvolti nella cosa successa l’altra sera non sono convocati per la partita di domani: riprenderanno a lavorare poi col tempo e vedremo quando – ha detto l’allenatore bianconero Andrea Pirlo nella conferenza stampa alla vigilia del derby di Torino -. Non voglio più avere a che fare con questo ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) La decisione di Andrea Pirlo potrebbe essere solamente la prima di una lunga serie di scelte che faranno rumore. I tre calciatori coinvolti nella festa in collina, a Torino, nonostante i divieti – noti a tutti – per contenere l’aumento dei contagi, non parteciperanno al match in programma domani (sabato 3 aprile alle 18) contro il Torino. Il derby della Mole, dunque, perde tre protagonisti: Dybala McKennie Arthur non saranno neanche in partita. E potrebbe non concludersi così la vicenda. Dybala McKennie Arthur esclusi dalla lista dei convocatiper il derby “I tre giocatori coinvolti nella cosa successa l’altra sera non sono convocati per la partita di domani: riprenderanno a lavorare poi col tempo e vedremo quando – ha detto l’allenatore bianconero Andrea Pirlo nella conferenza stampa alla vigilia del derby di Torino -. Non voglio più avere a che fare con questo ...

