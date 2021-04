La Guardia di Finanza si dota di una barca “da gara” per contrastare il traffico di droga

(Di venerdì 2 aprile 2021) Unada, capace di raggiungere i 60 nodi, ovvero i 110 km all’ora, per stanare i trafficanti dil’immigrazione clandestina. È la Vedetta multiruolo “V.7006” – classe V.7000 di cui si èta il Reparto Operativo Aeronavale delladidi Cagliari. Il natante, lungo circa 19 metri, è stato costruito nel cantiere “FB Design” di Annone Brianza, a partire dal progetto della “FB 60”,che detiene il record di velocità della tradizionaledi motonautica da Venezia a Montecarlo. La V.7006 ha due propulsori MTU da 10 cilindri, ha un’ottima tenuta del mare (anche con condizioni meteo avverse) ed è ritenuta inaffondabile grazie al sistema costruttivo “Structural Foam”.Grazie ai sistemi di ...

Se in un preciso istante Polizia di stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Municipale controllano 20 posti, nello stesso istante in altre 100 luoghi ci sarà il rischio assembramento, e sicuramente ...Il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza Cagliari viene potenziato dall'arrivo della veloce Vedetta multiruolo "V.7006"-classe V.7000. Realizzata dal cantiere "FB Design" di Annone Bri ...