La Gazzetta sul focolaio Covid Nazionale: Serie A in allarme, ma la Lega non sospende il turno (Di venerdì 2 aprile 2021) Dopo i casi di contagio nel gruppo di Mancini i club mettono in quarantena i calciatori reduci dalla doppia trasferta in Bulgaria e Lituania. Impossibile pensare che i casi non aumentino “Il virus sul campionato? Il rischio incombe”. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, fornendo le ultime notizie sul focolaio Covid scoppiato in Nazionale. Sono cinque i membri dello staff azzurro positivi, a loro si sono aggiunti “alcuni ‘federali'” e Bonucci. “I 30 azzurri tornati ieri mattina da Vilnius (alle 3.30 a Milano, 4.30 a Roma) sono tutti in isolamento — tecnicamente quarantena — nei rispettivi club. Oggi avremo i risultati dei tamponi molecolari, più affidabili di quelli rapidi che ieri non segnalavano altri casi. Qualche squadra rischia domani formazioni d’emergenza, ma per la Lega non esiste un’ipotesi di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 aprile 2021) Dopo i casi di contagio nel gruppo di Mancini i club mettono in quarantena i calciatori reduci dalla doppia trasferta in Bulgaria e Lituania. Impossibile pensare che i casi non aumentino “Il virus sul campionato? Il rischio incombe”. Lo scrive ladello Sport, fornendo le ultime notizie sulscoppiato in. Sono cinque i membri dello staff azzurro positivi, a loro si sono aggiunti “alcuni ‘federali'” e Bonucci. “I 30 azzurri tornati ieri mattina da Vilnius (alle 3.30 a Milano, 4.30 a Roma) sono tutti in isolamento — tecnicamente quarantena — nei rispettivi club. Oggi avremo i risultati dei tamponi molecolari, più affidabili di quelli rapidi che ieri non segnalavano altri casi. Qualche squadra rischia domani formazioni d’emergenza, ma per lanon esiste un’ipotesi di ...

Advertising

napolista : La Gazzetta sul focolaio Covid #Nazionale: #Serie A in allarme, ma la Lega non sospende il turno I club mettono in… - GAZZETTACAMPANA : OGGI 2 APRILE VENERDI SANTO LA RASSEGNA STAMPA DELLA GAZZETTA CAMPANA E ANSA TUTTO SUL COVID E NON SOLO -… - rullolulic : @Ezio11664577 @marcoH501fr @Gazzetta_it Sul web c'e' scritto main sponsor fino a giugno 2021 - Gazzetta_it : VIDEO La tripla di Datome muore sul ferro: Milano perde 86-83 al supplementare - StreetNews24 : In relazione all’articolo apparso ieri 29 marzo sul blog -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta sul 18 app: come ottenere il bonus cultura ... hai tempo fino al 31 agosto 2021 per registrarti sul sito www.18app.italia.it (vedi domanda n. 6 ... 192/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 17 marzo 2021, e sono inderogabili. Cosa ...

Floyd: soccorritore, 'quando sono arrivato era già morto' ... David Pleoger, il superiore di Chauvin con funzioni di supervisore, ha poi raccontato come al suo arrivo si rese subito conto che non c'era nessun motivo per tenere il ginocchio sul collo di Floyd ...

Coronavirus, il bollettino del 1 aprile: 23.649 nuovi contagi e 501 morti La Gazzetta dello Sport ... hai tempo fino al 31 agosto 2021 per registrartisito www.18app.italia.it (vedi domanda n. 6 ... 192/2020, pubblicato nellaUfficiale n. 66 del 17 marzo 2021, e sono inderogabili. Cosa ...... David Pleoger, il superiore di Chauvin con funzioni di supervisore, ha poi raccontato come al suo arrivo si rese subito conto che non c'era nessun motivo per tenere il ginocchiocollo di Floyd ...