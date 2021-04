La federazione egiziana pressa il Liverpool | “Salah vuole giocare le Olimpiadi”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 2 aprile 2021) Appassionati e sportivi sono in trepidante attesa per ledi Tokyo che si svolgeranno nel periodo compreso tra il 22 luglio e il 7 agosto. Le diverse federazioni, sparse in tutto il mondo, sono impegnate a fare l'elenco degli atleti che vi parteciperanno: tra queste anche quella. In particolare, lacalcistica dell'Egitto è al lavoro affinché Mohamedpossa partecipare allecome fuoriquota della squadra Under 23. Dall'altra parte della "barricata" c'è ilche, in questo modo, perderebbe il calciatore per buona parte del precampionato: un'idea che farebbe indispettire Klopp.Queste le parole di Ahmed Megahed, presidente dellacalcistica, intervenuto sulla tv: "La dirigenza del ...