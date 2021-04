La fascia gettata da Ronaldo in Serbia-Portogallo è stata venduta per curare un bambino (Di venerdì 2 aprile 2021) Un annullamento ingiusto, che avrebbe consentito al Portogallo di battere la Serbia in una gara di qualificazione ai prossimi Mondiali: così Cristiano Ronaldo ha sfogato la sua rabbia, gettando a terra la fascia di capitano e abbandonando il campo pochi secondi prima del fischio finale. Al di là di tutte le polemiche derivate dal (clamoroso) mancato utilizzo della Goal Line Technology, c’è qualcosa di buono. La fascia infatti, come riporta l’agenzia di stampa spagnola EFE, è stata raccolta e messa all’asta. Un acquirente se l’è aggiudicata per 64 mila euro, che saranno utilizzati per curare un bambino serbo di sei mesi affetto da atrofia muscolare spinale, una malattia che necessita un’operazione costosa all’estero. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 aprile 2021) Un annullamento ingiusto, che avrebbe consentito aldi battere lain una gara di qualificazione ai prossimi Mondiali: così Cristianoha sfogato la sua rabbia, gettando a terra ladi capitano e abbandonando il campo pochi secondi prima del fischio finale. Al di là di tutte le polemiche derivate dal (clamoroso) mancato utilizzo della Goal Line Technology, c’è qualcosa di buono. Lainfatti, come riporta l’agenzia di stampa spagnola EFE, èraccolta e messa all’asta. Un acquirente se l’è aggiudicata per 64 mila euro, che saranno utilizzati perunserbo di sei mesi affetto da atrofia muscolare spinale, una malattia che necessita un’operazione costosa all’estero. L'articolo ilNapolista.

