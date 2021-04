La fascia da capitano di Ronaldo venduta per 64 mila euro (Di venerdì 2 aprile 2021) In Serbia è stata battuta a un’asta benefica per il corrispettivo di circa 64 mila euro la fascia da capitano che Cristiano Ronaldo nei giorni scorsi aveva gettato sul terreno di gioco a Belgrado, durante un match con la Nazionale portoghese. L’attaccante che milita nella Juventus si era infuriato per la mancata concessione di un L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 2 aprile 2021) In Serbia è stata battuta a un’asta benefica per il corrispettivo di circa 64ladache Cristianonei giorni scorsi aveva gettato sul terreno di gioco a Belgrado, durante un match con la Nazionale portoghese. L’attaccante che milita nella Juventus si era infuriato per la mancata concessione di un L'articolo

dal 20 aprile vaccinazioni Nelle farmacie con il Johnson & Johnson

LANUSEI - MONTEROSI FC 1 - 1 Varela si fa tutta la fascia e tira fuori un destro che s'infila sotto l'incrocio dei pali

La fascia da capitano di Ronaldo venduta per 64 mila euro Calcio e Finanza Serbia-Portogallo: fascia di capitano di Ronaldo venduta all’asta per 64 mila euro La fascia di capitano di Cristiano Ronaldo finisce a un asta per beneficenza in Serbia e viene pagata da un anonimo acquirente per 64mila euro, a darne notizia i media serbi. La fascia, utilizzata da ...

La fascia gettata da Ronaldo in Serbia-Portogallo è stata venduta per curare un bambino Un acquirente ha comprato la fascia di Ronaldo per 64 mila euro e curerà un neonato affetto da una grave malattia ...

