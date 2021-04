La donna è finita all' ospedale e ha raccontato quanto accaduto ai carabinieri

(Di venerdì 2 aprile 2021) Unaè stata violentata e filmata da un uomo di 46 anni, poi è tornata da lui per paura del revenge porn ma è stata stuprata di nuovo. Monza, violentata e filmata da un 46enne, torna da lui per evitare revenge porn: nuovo stupro su Notizie.it.

Advertising

theverdealmiele : quindi: se sei una donna e sei stata stupr4t4 a sangue e sei finita dallo psichiatra per questo ???? se sei una donn… - ElisaSiragusano : @Jacop83 @Yourauntfigure @Link4Universe Sarebbe bellissimo girarsi e guardare schifata e finita lì. Ma abbiamo impa… - ileexyato : -ragazzi ha iniziato a fischiarci. E questo è ciò di cui ho maggiore memoria. Sono 7 anni che subisco queste cose e… - brunellomix : @serracchiani @Deputatipd @Montecitorio @EnricoLetta @graziano_delrio @pdnetwork @pdfvg @SenatoriPD Ma quale fiduci… - namsgold : Sono una donna finita. Finita vi dico -

Ultime Notizie dalla rete : donna finita

Agenzia ANSA

Protagonista della vicenda una ragazza di 20 anni di Sanremonella rete delle forze dell'... In casa della giovanesono state trovate immagini hot con il ragazzino e prove della sua ...Leggi anche > A causa di quelle medicine che lui la costringeva a prendere, lain ospedale a Monza: lì ha raccontato il suo incubo ai carabinieri, che hanno fatto partire il 'codice ...La donna è finita in ospedale a Monza dove ha raccontato il suo incubo ai carabinieri, che hanno fatto partire il "codice rosso". Ma lei, minacciata di revenge porn, è tornata dall'uomo per fermarlo, ...MONZA. Una donna di 51 anni per oltre un mese è stata costretta con narcotici a subire violenze sessuali, ripresa da una videocamera, da un 46enne di Brugherio (Monza). A causa delle medicine che era ...