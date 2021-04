La collina, la festa, un'unica testimonianza: gli umori di Torino dopo la bravata (Di venerdì 2 aprile 2021) La zona della collina lungo Strada Valpiana, alle spalle della Gran Madre, è piuttosto tranquilla. Molti calciatori la preferiscono da sempre al centro, proprio per la quiete dentro quel verde. ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 2 aprile 2021) La zona dellalungo Strada Valpiana, alle spalle della Gran Madre, è piuttosto tranquilla. Molti calciatori la preferiscono da sempre al centro, proprio per la quiete dentro quel verde. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Coronavirus, festa a casa di McKennie, giocatore della Juventus e della nazionale statunitense, multato con Dybala… - sportli26181512 : La collina, la festa, un’unica testimonianza: gli umori di Torino dopo la bravata: La collina, la festa, un’unica t… - infoitsport : Torino, festa nella villa in collina dello juventino McKennie con Dybala e Arthur: 10 multati per le norme an… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Coronavirus, festa a casa di McKennie, giocatore della Juventus e della nazionale statunitense, multato con Dybala e Arth… - TerrinoniL : Torino, festa nella villa in collina dello juventino McKennie con Dybala e Arthur: 10 multati per le norme anti-Cov… -