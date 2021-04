La Cina boicotta H&M come aveva già fatto con Dolce&Gabbana (Di venerdì 2 aprile 2021) Da Pitti a Milano Unica da oltre un anno le principali manifestazioni italiane del settore moda e lifestyle sono state inghiottite dalla pandemia: chiuse al pubblico e impegnate a riprogettarsi in attesa che il governo si decida a dare un segnale per non far crollare del tutto il settore made in Italy per il quale siamo famosi in tutto il mondo. E dopo le prime avvisaglie adesso il malessere è profondo e si rischia grosso. Non se la passa meglio H&M che deve affrontare un primo trimestre 2021 in rosso per gli effetti della pandemia e dei lockdown in tutto il mondo. Il marchio di moda a basso costo ha infatti dichiarato di aver registrato una perdita netta di 1,07 miliardi di corone svedesi (122 milioni di dollari) nel periodo da dicembre a febbraio rispetto a un profitto di 1,93 miliardi di un anno prima. La società ha affermato che le misure e le restrizioni contro il Covid hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Da Pitti a Milano Unica da oltre un anno le principali manifestazioni italiane del settore moda e lifestyle sono state inghiottite dalla pandemia: chiuse al pubblico e impegnate a riprogettarsi in attesa che il governo si decida a dare un segnale per non far crollare del tutto il settore made in Italy per il quale siamo famosi in tutto il mondo. E dopo le prime avvisaglie adesso il malessere è profondo e si rischia grosso. Non se la passa meglio H&M che deve affrontare un primo trimestre 2021 in rosso per gli effetti della pandemia e dei lockdown in tutto il mondo. Il marchio di moda a basso costo ha infatti dichiarato di aver registrato una perdita netta di 1,07 miliardi di corone svedesi (122 milioni di dollari) nel periodo da dicembre a febbraio rispetto a un profitto di 1,93 miliardi di un anno prima. La società ha affermato che le misure e le restrizioni contro il Covid hanno ...

ANSA_Lifestyle : Prosegue, in #Cina, la chiamata al boicottaggio di abbigliamento e scarpe di società come H&M e Nike, colpevoli di… - masterx_iulm : La Cina sta boicottando H&M e altri marchi che hanno deciso di non usare cotone dello Xinjiang per tutelare i lavor… - LumsaNews : La Cina boicotta H&M per una nota di settembre sugli uiguri. La risposta del noto brand di abbigliamento svedese no… - teapartyitaly : @DomaniGiornale Ha iniziato l'America co Huawei giusto che la Cina boicotta le aziende americane così vediamo chi ci rimette - _UP2gether : È sfida tra Cina e società occidentali, dopo H&M boicotta Nike e altri brand -