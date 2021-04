La Campania resta in zona rossa anche dal 7 aprile: ecco per quanto tempo (Di venerdì 2 aprile 2021) La Campania resta in zona rossa anche dal 7 aprile: le voci che volevano la Regione in zona arancione subito dopo le feste pasquali sono state smentite dai fatti (si era quasi certi del passaggio, che purtroppo sembra non arriverà). Come riportato da ‘fanpage.it‘, l’indice di contagio Rt (superiore a 1,25) non è ancora tale da far risalire la china al territorio, che ne avrà almeno per altre due settimane. Il monitoraggio della cabina di regia Iss con il mistero della Salute ha lanciato il verdetto: la Campania resta in zona rossa, con ristoranti e bar chiusi (tranne che per asporto o consegna a domicilio), insieme a barbieri, estetisti e parrucchieri (le aperture saranno rimandate). Nel pomeriggio ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) Laindal 7: le voci che volevano la Regione inarancione subito dopo le feste pasquali sono state smentite dai fatti (si era quasi certi del passaggio, che purtroppo sembra non arriverà). Come riportato da ‘fanpage.it‘, l’indice di contagio Rt (superiore a 1,25) non è ancora tale da far risalire la china al territorio, che ne avrà almeno per altre due settimane. Il monitoraggio della cabina di regia Iss con il mistero della Salute ha lanciato il verdetto: lain, con ristoranti e bar chiusi (tranne che per asporto o consegna a domicilio), insieme a barbieri, estetisti e parrucchieri (le aperture saranno rimandate). Nel pomeriggio ...

