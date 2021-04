Karina Cascella | la richiesta ai fan | “Non potete perderlo”

(Di venerdì 2 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha approfittato del suo spazio sui social per rivolgere un messaggio ai suoi fan. Scopriamone insieme di più. Ha voluto usare i socialper poter condividere un suo messaggio con tutti i fan, facendo anche una. Laè un volto molto conosciuto nel mondo della televisione, particolarmente apprezzato in

Advertising

cinzia23712205 : Ma secondo voi Karina Cascella c’è la può avere con Giulia? Ma ogni cosa secondo alcuni di voi è riferito a lei. Ma… - brunolovesbrit : I pareri di Tommaso sono di una monotonia e di un banale che nemmeno Karina Cascella o come cazz si chiama lei #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Karina Cascella

YouMovies

, la foto con i chili di troppo e l'appello Pubblicato il 24 - 03 - 2021 alle ore 13:51. Ultima modifica il 24 - 03 - 2021 alle ore 13:51 /Tra i volti della tv che invece hanno deciso di abbandonare il piccolo schermo c'è, storica opinionista di Uomini e Donne poi passata in quelli di Barbara D'Urso. Ormai famosa come ...Ciao Darwin A grande richiesta streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, venerdì 2 aprile 2021, alle ore 21,30. Scopri di più ...Stasera in tv, venerdì 2 aprile , torna in prima serata su Canale 5 l'appuntamento con Ciao Darwin . Questa sera sarà trasmessa ...