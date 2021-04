Juventus, senti Marchisio: “Necessario esame di coscienza a fine anno. Stagione? Un fallimento senza Champions” (Di venerdì 2 aprile 2021) Parola a Claudio Marchisio.Cresciuto tra le fila bianconere, il suo legame con la Juventus è indissolubile. Stiamo parlando di Claudio Marchisio che, con la "Vecchia signora" ha conquistato ben 9 scudetti di fila. Il decimo però, secondo il centrocampista, potrebbe non arrivare. A confermarlo è lo stesso calciatore che, durante un'intervista concessa ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport", ha tracciato un bilancio della Stagione della Juventus. "Per me sì, ma anche senza quello stop sarebbe stato molto difficile. L’Inter ha una sicurezza interna di spogliatoio, anche quando soffre non prende gol. La Juve spazia da partite che domina solo se riesce a sbloccarle ad altre in cui va in difficoltà: manca equilibrio nel saper soffrire e poi fare male. La personalità a molti non manca, non ... Leggi su mediagol (Di venerdì 2 aprile 2021) Parola a Claudio.Cresciuto tra le fila bianconere, il suo legame con laè indissolubile. Stiamo parlando di Claudioche, con la "Vecchia signora" ha conquistato ben 9 scudetti di fila. Il decimo però, secondo il centrocampista, potrebbe non arrivare. A confermarlo è lo stesso calciatore che, durante un'intervista concessa ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport", ha tracciato un bilancio delladella. "Per me sì, ma anchequello stop sarebbe stato molto difficile. L’Inter ha una sicurezza interna di spogliatoio, anche quando soffre non prende gol. La Juve spazia da partite che domina solo se riesce a sbloccarle ad altre in cui va in difficoltà: manca equilibrio nel saper soffrire e poi fare male. La personalità a molti non manca, non ...

