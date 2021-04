Juventus | pugno duro della società | cosa rischiano Dybala Arthur e McKennie

(Di venerdì 2 aprile 2021)– Lasi prepara al prossimo impegno che la vedrà protagonista sabato 3 aprile nel derby con il Torino in programma alle ore 18. Una partita alla quale i bianconeri si stanno preparando tra tante difficoltà. Nelle ultime ore sono risultati positivi al Covid Demiral e Bonucci, entrambi reduci dalle fatiche con le rispettive nazionali. E l’allerta è massima in casa bianconera visto che nell’elenco di convocati Mancini erano presenti altri tre calciatori, ovvero Chiellini, Chiesa e Bernardeschi. Come se non bastasse tutto questo, si è parlato molto in queste ore anchefesta a casa dialla quale hanno partecipato, sanzione per...

Si va verso un provvedimento disciplinare clamoroso da parte dellaper i tre calciatori ... ma comunque salata, multa e a usare ildi ferro. Non soltanto perché la stagione, già negativa ...C'è unache fatica in campo e unache fatica a rispettare le regole della zona ... "Come minimo saranno multati", hanno riferito dalla Juve, pronta a usare ildi ferro escludendo ...Juventus, sanzione per Dybala Arthur e McKennie “Festino” conclusosi, come ha raccontato il Corriere della Sera, con l’intervento dei carabinieri di Torino per violazione delle norme anti Covid. La ...Presa di posizione totale da parte della Juventus, pronta a escludere i tre calciatori e a multarli. Emergenza totale per Pirlo, il quale dovrà fare i conti con l’emergenza in mezzo al campo, ma anche ...