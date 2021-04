Juventus, Pirlo: “Pinsoglio è pronto”, i meme sono divertenti [FOTO] (Di venerdì 2 aprile 2021) La Juventus si prepara per il derby del campionato di Serie A contro il Torino, l’intenzione della squadra di Andrea Pirlo è quella di riscattare il tonfo casalingo contro il Benevento che ha allontanato quasi definitivamente dall’obiettivo scudetto. I bianconeri dovranno fare i conti con una vera e propria emergenza di formazione: Dybala, McKennie e Arthur non sono stati convocati a causa del festino organizzato dal calciatore statunitense, in più potrebbe giocare dal primo minuto il portiere Pinsoglio. La stagione della Juventus può considerarsi sfortunata, a tenere banco sono adesso anche le situazioni fuori dal campo. Il festino in casa Juventus, il web si scatena: la chiamata ai Carabinieri di Conte, De Laurentiis e Cairo FOTO Le reazioni ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 2 aprile 2021) Lasi prepara per il derby del campionato di Serie A contro il Torino, l’intenzione della squadra di Andreaè quella di riscattare il tonfo casalingo contro il Benevento che ha allontanato quasi definitivamente dall’obiettivo scudetto. I bianconeri dovranno fare i conti con una vera e propria emergenza di formazione: Dybala, McKennie e Arthur nonstati convocati a causa del festino organizzato dal calciatore statunitense, in più potrebbe giocare dal primo minuto il portiere. La stagione dellapuò considerarsi sfortunata, a tenere bancoadesso anche le situazioni fuori dal campo. Il festino in casa, il web si scatena: la chiamata ai Carabinieri di Conte, De Laurentiis e CairoLe reazioni ...

