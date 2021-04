Juventus, Pirlo: “Il derby è da vincere assolutamente. I tre della festa non convocati” (Di venerdì 2 aprile 2021) Vigilia di derby a Torino con la Juventus che affronterà i granata in difficoltà in classifica. Il tecnico bianconero Andrea Pirlo presenta in sala stampa la gara valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A: "Il Torino è cambiato perché sono due allenatori diversi che vedono il calcio in modo completamente differenti. Le squadre di Nicola hanno un'impronta ben precisa e lui è un allenatore che ha sempre fatto bene negli scorsi anni. Sappiamo cosa troveremo domani in campo. Noi dovremo affrontarla con grande rabbia perché dopo la sconfitta con il Benevento abbiamo grande voglia di rivalsa. Il derby va giocato con grande aggressività e grande voglia di vincere".caption id="attachment 1105603" align="alignnone" width="3543" Chiesa, getty/captionLA festa - ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 2 aprile 2021) Vigilia dia Torino con lache affronterà i granata in difficoltà in classifica. Il tecnico bianconero Andreapresenta in sala stampa la gara valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A: "Il Torino è cambiato perché sono due allenatori diversi che vedono il calcio in modo completamente differenti. Le squadre di Nicola hanno un'impronta ben precisa e lui è un allenatore che ha sempre fatto bene negli scorsi anni. Sappiamo cosa troveremo domani in campo. Noi dovremo affrontarla con grande rabbia perché dopo la sconfitta con il Benevento abbiamo grande voglia di rivalsa. Ilva giocato con grande aggressività e grande voglia di".caption id="attachment 1105603" align="alignnone" width="3543" Chiesa, getty/captionLA- ...

