Juventus, Pirlo: “Dybala, Arthur e McKennie non convocati. Decisione mia” (Di venerdì 2 aprile 2021) Sarà una Juventus in emergenza quella che affronterà il derby con il Torino domani. Andrea Pirlo deve fare i conti con numerose assenze causa covid e infortuni, a ciò si aggiunge l’esclusione di Dybala, Arthur e McKennie per la festa in pieno coprifuoco andata in scena mercoledì sera. Il tecnico ha affrontato la questione in conferenza L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Sarà unain emergenza quella che affronterà il derby con il Torino domani. Andreadeve fare i conti con numerose assenze causa covid e infortuni, a ciò si aggiunge l’esclusione diper la festa in pieno coprifuoco andata in scena mercoledì sera. Il tecnico ha affrontato la questione in conferenza L'articolo

Advertising

juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Il mio obiettivo è continuare a far bene, e farlo alla Juventus. La squalifica di Buffon? Non c… - BresciaOfficial : Sono passati esattamente 20 anni. Lancio di Pirlo, il resto è storia. ?? Un aggettivo per definire quel controllo?… - capuanogio : ?? #Juventus furiosa per la cena scoperta dai carabinieri alla quale potrebbe aver partecipato anche qualche altro… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Szczesny, gli azzurri e gli altri: apprensione tamponi, fiato sospeso per il derby - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Pirlo: 'Szczesny è da valutare: aspetteremo il risultato del tampone e vedremo se potrà giocare, in caso con… -