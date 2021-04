Juventus, Pirlo al capolinea? Agnelli ha “chiamato il sostituto” (Di venerdì 2 aprile 2021) Andrea Pirlo saluterà la Juventus a fine stagione? Dalla Spagna hanno anche individuato l’erede scelto da Agnelli. Per la Juventus la stagione in corso è ancora tutta da salvare, anche se sembra evidente il fatto che sia molto difficile provare a tenere il passo dell’Inter, e dunque continuare a correre per lo Scudetto. La verità Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 2 aprile 2021) Andreasaluterà laa fine stagione? Dalla Spagna hanno anche individuato l’erede scelto da. Per lala stagione in corso è ancora tutta da salvare, anche se sembra evidente il fatto che sia molto difficile provare a tenere il passo dell’Inter, e dunque continuare a correre per lo Scudetto. La verità Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

BresciaOfficial : Sono passati esattamente 20 anni. Lancio di Pirlo, il resto è storia. ?? Un aggettivo per definire quel controllo?… - OfficialASRoma : Pomeriggio ???? di 20 anni fa... Abbiamo ripercorso le emozioni di quel Roma-Verona giocato in contemporanea con Ju… - GoalItalia : Finalmente ci siamo: Pirlo sta per mettere Dybala nel motore Juve ?? - MalangoneMario : RT @LucianoMoggi: - infoitsport : Calciomercato Juventus, esenzione Pirlo | Annuncio sorprendente! -