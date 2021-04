Juventus | Marchisio | «C’è un derby che non dimenticherò mai»

(Di venerdì 2 aprile 2021) Claudioha parlato alla vigilia deldella Mole trae Torino Claudioha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24– «Da giocatore il 3-0 del 2012/13: feci doppietta ma non fu una partita facile. Pirlo sbagliò un rigore ma l’espulsione di Glik ci favorì. Da tifoso nonmai il 3-3 dello scavetto di Maspero, quando facevo il raccattapalle. Ci metto anche il gol di Cuadrado nel finale del 2015/16: senza quella vittoria non avremmo vinto lo Scudetto. Dell’ultimo ricordo solo che era in casa del Tor. Ero in panchina però abbiamo vinto e quindi va bene così». CHI HA PIU’ MOTIVAZIONI? – «Chi capirà meglio la delicatezza del momento vincerà. Il Toro credo lo sappia, la ...

Advertising

Fantacalcio : Juventus, Marchisio: 'Mancati alchimia e il saper soffrire, ora esame di coscienza' - gilnar76 : Marchisio: «Derby? La #Juve ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - sportal_it : Juventus preoccupata, Claudio Marchisio è categorico - MondoBN : MARCHISIO: “Per la prima volta il d - Nerazzurrisiamo : Marchisio dice la sua sulla lotta scudetto #Marchisio #Inter #SerieA #NerazzurriSiamoNoi -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Marchisio

Claudioha parlato alla vigilia del Derby della Mole trae Torino Claudioha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. LEGGI L'INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 ...Commenta per primo Claudiodice la sua sulla. L'ex centrocampista bianconero ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Scudetto addio dopo la sconfitta col Benevento? Per me sì , ma anche ...DERBY – «Da giocatore il 3-0 del 2012/13: feci doppietta ma non fu una partita facile. Pirlo sbagliò un rigore ma l’espulsione di Glik ci favorì. Da tifoso non dimenticherò mai il 3-3 dello scavetto ...Claudio Marchisio, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, spiega: “La stagione sarà fallimentare se non si va in Champions”. Quella della Juventus è stata sin qui una stagione complicata. La ...