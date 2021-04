Juventus, i convocati di Pirlo: esclusi McKennie, Dybala e Arthur (Di venerdì 2 aprile 2021) convocati Juve per il Torino: la lista a disposizione di Andrea Pirlo per la gara contro i granata. Out McKennie, Dybala e Arthur Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati in vista del derby di domani pomeriggio contro il Torino. Confermate le esclusioni punitive di McKennie, Dybala e Arthur. Il tecnico bianconero chiama anche gli Under23 Insael, De Marino e Felix Correia in aggiunta a quelli già aggregati in prima squadra. La lista completa: Szczesny, Pinsoglio, Israel, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, De Marino, Ramsey, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Ronaldo, Morata, Felix ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 aprile 2021)Juve per il Torino: la lista a disposizione di Andreaper la gara contro i granata. OutIl tecnico dellaAndreaha diramato la lista deiin vista del derby di domani pomeriggio contro il Torino. Confermate leoni punitive di. Il tecnico bianconero chiama anche gli Under23 Insael, De Marino e Felix Correia in aggiunta a quelli già aggregati in prima squadra. La lista completa: Szczesny, Pinsoglio, Israel, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, De Marino, Ramsey, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Ronaldo, Morata, Felix ...

