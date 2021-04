Juventus e festa McKennie, la fidanzata difende Dybala: nuova ricostruzione (Di venerdì 2 aprile 2021) Altro intervento sulla festa data dal giocatore McKennie nella quale sono intervenuti i carabinieri: parla la fidanzata di Dybala. Le norme anti Covid-19 si devono rispettare, sempre e comunque, nell’interesse… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 2 aprile 2021) Altro intervento sulladata dal giocatorenella quale sono intervenuti i carabinieri: parla ladi. Le norme anti Covid-19 si devono rispettare, sempre e comunque, nell’interesse… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Coronavirus, festa a casa di McKennie, giocatore della Juventus e della nazionale statunitense, multato con Dybala… - rtl1025 : ?? Festa nella villa torinese del calciatore della #Juventus #McKennie ieri sera. Secondo La Stampa, erano presenti… - Gazzetta_it : Juve, festa a casa #McKennie con #Arthur e #Dybala. Intervengono i carabinieri - danisailor7 : RT @MarcoGiordano6: McKennie organizza una festa, Dybala e Arthur vanno allegramente a far festa con 20 persone. Una multa non basta per ch… - solo_minchiate : 'non era una festa', ma un incontro ludico di preparazione al big match di mercoledì col #Napoli. Ci si gioca un po… -