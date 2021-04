Juventus: Dybala, Arthur e McKennie non convocati per la partita contro il Torino (Di venerdì 2 aprile 2021) In seguito all'episodio che li ha visti protagonisti c'era da aspettarselo il pugno duro, e così è stato: Dybala, Arthur e McKennie non sono stati convocati per la partita di domani contro il Torino, ... Leggi su globalist (Di venerdì 2 aprile 2021) In seguito all'episodio che li ha visti protagonisti c'era da aspettarselo il pugno duro, e così è stato:non sono statiper ladi domaniil, ...

Advertising

romeoagresti : ?? La #Juventus è intenzionata a multare #Dybala, #Arthur e #McKennie per il festino - con annessa violazione delle… - romeoagresti : ?? La #Juventus, oltre alla multa, sta valutando possibili sanzioni disciplinari verso #McKennie, #Arthur e #Dybala… - capuanogio : Se la #Juventus, oltre a multarli, escludesse #McKennie, #Arthur e #Dybala dal derby come punizione per la festina… - zazoomblog : Juventus: Dybala Arthur e McKennie non convocati per la partita contro il Torino - #Juventus: #Dybala #Arthur… - UgoBaroni : RT @tuttosport: #McKennie, #Arthur, #Dybala, Juve furiosa: provvedimenti durissimi! -