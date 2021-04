Juventus, Dybala, Arthur e McKennie non convocati per il derby (Di venerdì 2 aprile 2021) Esclusione per Dybala, Arthur e McKennie. I tre giocatori infatti non sono stati convocati per la gara con il Torino. Pirlo: “Decisione mia” La Juventus si prepara al derby con il Torino, previsto questo sabato. L’obiettivo è riscattare la sconfitta con il Benevento e cercare di non perdere ulteriore terreno dall’Inter per non complicare in modo definitivo la corsa Scudetto. Al derby non ci saranno Dybala, Arthur e McKennie, puniti per la cena in tarda serata a casa dell’americano. Lo ha annunciato Pirlo in conferenza stampa: “I tre giocatori coinvolti nella cosa successa l’altra sera non sono convocati per la partita di domani: riprenderanno a lavorare poi col tempo e vedremo quando. Non voglio ... Leggi su zon (Di venerdì 2 aprile 2021) Esclusione per. I tre giocatori infatti non sono statiper la gara con il Torino. Pirlo: “Decisione mia” Lasi prepara alcon il Torino, previsto questo sabato. L’obiettivo è riscattare la sconfitta con il Benevento e cercare di non perdere ulteriore terreno dall’Inter per non complicare in modo definitivo la corsa Scudetto. Alnon ci saranno, puniti per la cena in tarda serata a casa dell’americano. Lo ha annunciato Pirlo in conferenza stampa: “I tre giocatori coinvolti nella cosa successa l’altra sera non sonoper la partita di domani: riprenderanno a lavorare poi col tempo e vedremo quando. Non voglio ...

Advertising

romeoagresti : ?? La #Juventus è intenzionata a multare #Dybala, #Arthur e #McKennie per il festino - con annessa violazione delle… - romeoagresti : ?? La #Juventus, oltre alla multa, sta valutando possibili sanzioni disciplinari verso #McKennie, #Arthur e #Dybala… - capuanogio : Se la #Juventus, oltre a multarli, escludesse #McKennie, #Arthur e #Dybala dal derby come punizione per la festina… - ForteTano : @LeonettiFrank Diciamo chiaro e inequivocabile, questo anno e mancata la società Juventus, troppi disastri, acquist… - fantapiu3 : #Juventus, convocazione #Dybala, #Mckennie e #Arthur, la decisione ufficiale. #fantacalcio #SerieA #campionato… -