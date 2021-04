Juve Stabia | i convocati per la gara di Potenza | Padalino senza otto persone

(Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – Al termine della seduta di questa mattina, il tecnico Pasqualeha reso nota la lista dei 20 calciatoriper il match, valevole per la 34a giornata del campionato di Lega Pro, in programma domani, sabato 3 aprile 2021, con inizio alle ore 15 presso lo stadio Alfredo Viviani di. Portieri: Farroni, Gianfagna, Lazzari. Difensori: Caldore, Elizalde,ttoni, Mulè, Oliva, Rizzo, Troest. Centrocampisti: Berardocco, Bovo, Iannoni, Scaccabarozzi, Suciu, Vallocchia. Attaccanti: Fantacci, Marotta, Orlando, Ripa. Indisponibili: Borrelli, Cernigoi, Esposito, Fioravanti, Guarracino, Lia, Mastalli, Russo. Squalificati: – L'articolo proviene da ...

0 0 Voto Vota Articolo L'allenatore della, Pasquale Padalino ha parlato della trasferta di Potenza tra voglia di ricominciare da dove la sua squadra aveva lasciato e incognite per gli effetti negativi che potrebbe avere la pausa ...L'episodio risale a molti anni fa, quando il terzino militava nella: ' Parlai con lui dopo una partita Lucchese -. Mi disse che non voleva un agente visto che voleva lasciare ...La Juve Stabia affronterà in trasferta il Potenza per cercare di risalire ancora di più la classifica, mentre i rossoblù hanno bisogno di punti per tenere lontana la zona playout e avvicinarsi il più ...Tra le tante cose ha raccontato un curioso aneddoto riguardante l’attuale difensore dell’Inter: “Assistetti a Lucchese-Juve Stabia e lì vidi Danilo D’Ambrosio. A fine partita parlai con lui. Mi disse ...