Juve, i convocati di Pirlo per il derby: c'è Szczesny (Di venerdì 2 aprile 2021) TORINO - Sono 22 i giocatori nella lista dei convocati di Andrea Pirlo per il derby di domani contro il Torino. Assenti Bonucci, positivo al coronavirus e Buffon, squalificato. Come annunciato dallo ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 aprile 2021) TORINO - Sono 22 i giocatori nella lista deidi Andreaper ildi domani contro il Torino. Assenti Bonucci, positivo al coronavirus e Buffon, squalificato. Come annunciato dallo ...

Advertising

SkySport : Juve, Pirlo in conferenza: 'Dybala, McKennie e Arthur non convocati per il derby' - J_Cayman : @FrancescoOrdine La #Juve ha investito su loro e speso soldi quindi per me dovevano essere multati, convocati e se… - sportli26181512 : Juve, i convocati di Pirlo per il derby: c'è Szczesny: Come annunciato il tecnico lascia a casa Arthur, Dybala e Mc… - juve_magazine : JUVENTUS - I convocati di Pirlo per il Torino, assenti Mckennie, Dybala ed Arthur - callmebrohi_ : @juventusfc Siete la merda fatta a società. Dopo esservi fatti prendere per il culo da napoli inter vi prendete per… -