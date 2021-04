Juve - Atalanta | ufficiale | finale di Coppa Italia al Mapei Stadium

Advertising

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? La finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juve si giocherà il 19 maggio al 'Mapei Stadium' di Reggio… - forumJuventus : Ufficiale: Finale di Coppa Italia Juve-Atalanta il 19/5 a Reggio Emilia ?? - Ansa_ER : Coppa Italia: Lega A, finale Juve-Atalanta al Mapei Stadium. Ultimo atto a Reggio E milia, prima volta dal 2008 non… - AnsaRomaLazio : Coppa Italia: Lega A, finale Juve-Atalanta al Mapei Stadium. Ultimo atto a Reggio E milia, prima volta dal 2008 non… - Suliman1984ss : RT @forumJuventus: Ufficiale: Finale di Coppa Italia Juve-Atalanta il 19/5 a Reggio Emilia ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Atalanta

ROMA - Era nell'aria da tempo, ma adesso è arrivata anche l'ufficialità: sarà il "Mapei Stadium - Città del Tricolore" ad ospitare, finale di Coppa Italia 2020 - 21 in programma il prossimo 19 maggio . È la prima volta, dal 2008, che l'ultimo atto della manifestazione non si svolge all'Olimpico di Roma, con l'...Era nell'aria da giorni, adesso è ufficiale: la finale di Coppa Italia , in programma mercoledì 19 maggio tra Juventus e, non si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Sarà la prima volta, da quando nel 2008 l'assegnazione del trofeo è messa in palio attraverso una sfida in gara unica, che l'atto conclusivo ...E’ arrivata l’ufficialità da parte della Lega Serie A, il 19 maggio Atalanta-Juventus si giocherà al ‘Mapei Stadium’ Sarà il “Mapei Stadium – Città del Tricolore” di Reggio Emilia l’impianto che ...La finale di Coppa Italia 2020/21 non si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma, bensì al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Atalanta e Juventus, le due finaliste, si troveranno ...