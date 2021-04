Just Say Yes, la recensione: la nuova commedia romantica dolceamara di Netflix (Di venerdì 2 aprile 2021) La recensione di Just Say Yes: una commedia romantica senza pretese, capace di far divertire ma anche di fornire qualche spunto di riflessione. Se siete degli amanti delle commedie romantiche capaci di unire sfera sentimentale e divertimento, il nuovo titolo di produzione olandese appena aggiunto al catalogo Netflix potrebbe proprio fare al caso vostro. Diretta da Appie Boudellah e Aram van de Rest, Just Say Yes racconta la storia di Lotte, giovane donna in carriera alle prese con i preparativi di un matrimonio da fiaba, fino a quando i suoi sogni d'amore non vengono infranti dal promesso sposo che la lascia in diretta tv. Un vero incubo a occhi aperti, al quale andranno ad aggiungersi una serie di situazioni tragicomiche capaci di strappare … Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 aprile 2021) LadiSay Yes: unasenza pretese, capace di far divertire ma anche di fornire qualche spunto di riflessione. Se siete degli amanti delle commedie romantiche capaci di unire sfera sentimentale e divertimento, il nuovo titolo di produzione olandese appena aggiunto al catalogopotrebbe proprio fare al caso vostro. Diretta da Appie Boudellah e Aram van de Rest,Say Yes racconta la storia di Lotte, giovane donna in carriera alle prese con i preparativi di un matrimonio da fiaba, fino a quando i suoi sogni d'amore non vengono infranti dal promesso sposo che la lascia in diretta tv. Un vero incubo a occhi aperti, al quale andranno ad aggiungersi una serie di situazioni tragicomiche capaci di strappare …

