Judo, Grand Slam Antalya: oro per Fabio Basile nei -73 kg maschili (Di venerdì 2 aprile 2021) Fabio Basile conquista l’oro al Grand Slam di Antalya. In Turchia l’azzurro di punta del Judo ha battuto in finale dei -73 kg maschili il turco Bayram Kandemir e dopo le due medaglie ottenute ieri nei -48 kg femminili da Francesca Giorda e Francesca Milani, il medagliere dell’Italia è ora a quota tre podi. Terzo oro internazionale in carriera per Basile dopo quello ai campionati europei Under 23 di Bratislava 2015 e alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. Termina dunque definitivamente un periodo un po’ di appannamento per il Judoka italiano. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021)conquista l’oro aldi. In Turchia l’azzurro di punta delha battuto in finale dei -73 kgil turco Bayram Kandemir e dopo le due medaglie ottenute ieri nei -48 kg femminili da Francesca Giorda e Francesca Milani, il medagliere dell’Italia è ora a quota tre podi. Terzo oro internazionale in carriera perdopo quello ai campionati europei Under 23 di Bratislava 2015 e alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. Termina dunque definitivamente un periodo un po’ di appannamento per ilka italiano. SportFace.

