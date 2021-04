Judo, Fabio Basile domina il Grand Slam di Antalya e ipoteca il pass olimpico! Super Parlati nei -81 kg, è secondo (Di venerdì 2 aprile 2021) La Nazionale Italiana di Judo continua a brillare nel Grand Slam di Antalya e mette in ghiaccio il pass olimpico per Tokyo 2021 in altre due categorie, grazie agli exploit odierni di Fabio Basile e Christian Parlati. Dopo lo storico derby azzurro nella finale dei 48 kg, andato in scena nel day-1, sono arrivati quest’oggi altri due risultati di Grande spessore ed estremamente significativi in vista degli appuntamenti più importanti della stagione. Prestazione strepitosa ad Antalya da parte di Fabio Basile (73 kg), che torna a vincere nel World Tour a 14 mesi di distanza dal trionfo nel Grand Prix di Tel Aviv ipotecando la qualificazione per la sua ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) La Nazionale Italiana dicontinua a brillare neldie mette in ghiaccio ilolimpico per Tokyo 2021 in altre due categorie, grazie agli exploit odierni die Christian. Dopo lo storico derby azzurro nella finale dei 48 kg, andato in scena nel day-1, sono arrivati quest’oggi altri due risultati die spessore ed estremamente significativi in vista degli appuntamenti più importanti della stagione. Prestazione strepitosa adda parte di(73 kg), che torna a vincere nel World Tour a 14 mesi di distanza dal trionfo nelPrix di Tel Avivndo la qualificazione per la sua ...

