Jcpoa, cosa aspettarsi dagli incontri Iran-Usa. Il commento di Pedde (Di venerdì 2 aprile 2021) Stati Uniti e Iran hanno accettato di avviare contatti diplomatici ma indiretti la prossima settimana, a Vienna, per cercare di ricomporre il quadro dell’accordo sul nucleare del 2015 – noto con l’acronimo Jcpoa – da cui l’amministrazione Trump aveva ritirato Washington e Teheran iniziato violazioni (reversibili). La notizia rappresenta il passo più avanti sul dossier dopo mesi di stallo, con l’amministrazione Biden che aveva annunciato fin dalla campagna elettorale l’intenzione di ristabilire con la Repubblica islamica un quadro di dialogo per salvare l’accordo. Necessità anche per il governo Iraniano di Hassan Rouhani, con il presidente chiamato a lasciare sull’accordo buona parte della propria legacy elettorale. È questo uno dei punti centrali per Nicola Pedde, esperto d’Iran e direttore ... Leggi su formiche (Di venerdì 2 aprile 2021) Stati Uniti ehanno accettato di avviare contatti diplomatici ma indiretti la prossima settimana, a Vienna, per cercare di ricomporre il quadro dell’accordo sul nucleare del 2015 – noto con l’acronimo– da cui l’amministrazione Trump aveva ritirato Washington e Teheran iniziato violazioni (reversibili). La notizia rappresenta il passo più avanti sul dossier dopo mesi di stallo, con l’amministrazione Biden che aveva annunciato fin dalla campagna elettorale l’intenzione di ristabilire con la Repubblica islamica un quadro di dialogo per salvare l’accordo. Necessità anche per il governoiano di Hassan Rouhani, con il presidente chiamato a lasciare sull’accordo buona parte della propria legacy elettorale. È questo uno dei punti centrali per Nicola, esperto d’e direttore ...

