Jannik Sinner in finale al Masters 1000 Miami 2021: nuova classifica e montepremi (Di venerdì 2 aprile 2021) Jannik Sinner ha superato Roberto Bautista Agut, in occasione della semifinale del Masters 1000 di Miami 2021. L’altoatesino ha ottenuto l’ambito pass per la finale del prestigioso torneo statunitense, fonte peraltro di ricchezza sportiva ed economica. Sinner ha guadagnato ulteriori 240 punti del ranking Atp, i quali, aggiunti ai 360 già assicurati, è arrivato ad accumularne ben 600: ventunesima posizione in classifica generale. Il giovanissimo italiano ha superato Alex De Minaur, Karen Khachanov e Stan Wawrinka, sfiorando fattualmente la top 20. Inoltre, Sinner ha raggiunto quota 138.092 euro totali, bottino di per sé ingente e ciliegina sulla torta di Miami. Vittoria importantissima ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021)ha superato Roberto Bautista Agut, in occasione della semideldi. L’altoatesino ha ottenuto l’ambito pass per ladel prestigioso torneo statunitense, fonte peraltro di ricchezza sportiva ed economica.ha guadagnato ulteriori 240 punti del ranking Atp, i quali, aggiunti ai 360 già assicurati, è arrivato ad accumularne ben 600: ventunesima posizione ingenerale. Il giovanissimo italiano ha superato Alex De Minaur, Karen Khachanov e Stan Wawrinka, sfiorando fattualmente la top 20. Inoltre,ha raggiunto quota 138.092 euro totali, bottino di per sé ingente e ciliegina sulla torta di. Vittoria importantissima ...

