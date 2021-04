Jannik Sinner: chi è Roberto Bautista Agut, l’avversario di Miami (Di venerdì 2 aprile 2021) La semifinale di Jannik Sinner oggi 2 aprile 2021: chi è lo spagnolo Roberto Bautista Agut, l’avversario di Miami. (Michael Reaves/Getty Images)Il 19enne Jannik Sinner ha scritto un’altra pagina di storia del tennis azzurro: è il secondo italiano nella storia del torneo di Miami, dopo Fabio Fognini, ad arrivare in semifinale. Alle 19.00 di oggi 2 aprile, la sfida contro Roberto Bautista Agut, che vale appunto una finale storica per la storia del tennis italiano. Solo Fognini infatti ha vinto in carriera un Masters 1000, torneo che prevede un lungo cammino. Ti potrebbe interessare anche questo articolo -> Miami Open 2021, ... Leggi su ck12 (Di venerdì 2 aprile 2021) La semifinale dioggi 2 aprile 2021: chi è lo spagnolodi. (Michael Reaves/Getty Images)Il 19enneha scritto un’altra pagina di storia del tennis azzurro: è il secondo italiano nella storia del torneo di, dopo Fabio Fognini, ad arrivare in semifinale. Alle 19.00 di oggi 2 aprile, la sfida contro, che vale appunto una finale storica per la storia del tennis italiano. Solo Fognini infatti ha vinto in carriera un Masters 1000, torneo che prevede un lungo cammino. Ti potrebbe interessare anche questo articolo ->Open 2021, ...

WeAreTennisITA : SINNER DA RECORD ?? Jannik recupera il primo set da 3 a 5 e il secondo da 1 a 3 aspettando con pazienza che l'estro… - Eurosport_IT : SINNER IN OTTIMA COMPAGNIA ??? Come Jannik anche Nadal e Federer hanno raggiunto la prima semifinale in un Masters… - SuperTennisTv : ?? STREPITOSO Jannik! ?? Prima semifinale in carriera in un Masters 1000! Sinner vs Bublik domani su… - LelloPinto : RT @LelloPinto: Tra meno di un'ora #Sinner affronta di nuovo Bautista Agut. Uno che per fare un 15 ti fa sputare l'anima. Un metro e settan… - LelloPinto : Tra meno di un'ora #Sinner affronta di nuovo Bautista Agut. Uno che per fare un 15 ti fa sputare l'anima. Un metro… -