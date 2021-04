James Rodriguez: “All’Everton per Ancelotti. Senza di lui non avrei accettato. Sull’Atletico Madrid…” (Di venerdì 2 aprile 2021) Torna a parlare James Rodriguez e questa volta lo fa ai microfoni di ESPN. Il trequartista colombiano, passato dal Real Madrid all'Everton, ha commentato l'esperienza in terra inglese ma soprattutto ha rivelato qualche dettaglio della trattativa che lo ha portato in Premier League e l'importanza avuta da Carlo Ancelotti al fine della sua scelta.James Rodriguez: Everton, Ancelotti e Real...caption id="attachment 1021345" align="alignnone" width="1024" Ancelotti - James Rodriguez (Getty Images)/caption"Lo dico con tutta sincerità. Se Carlo (Ancelotti ndr) non fosse stato qui, non sarei venuto", ha ammesso con franchezza James Rodriguez. "Lo dico con tutto il cuore, è stato uno dei motivi ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 2 aprile 2021) Torna a parlaree questa volta lo fa ai microfoni di ESPN. Il trequartista colombiano, passato dal Real Madrid all'Everton, ha commentato l'esperienza in terra inglese ma soprattutto ha rivelato qualche dettaglio della trattativa che lo ha portato in Premier League e l'importanza avuta da Carloal fine della sua scelta.: Everton,e Real...caption id="attachment 1021345" align="alignnone" width="1024"(Getty Images)/caption"Lo dico con tutta sincerità. Se Carlo (ndr) non fosse stato qui, non sarei venuto", ha ammesso con franchezza. "Lo dico con tutto il cuore, è stato uno dei motivi ...

