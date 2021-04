Italiano: “La Lazio ha giocatori di livello mondiale. Dobbiamo pensare a loro e a nient’altro” (Di venerdì 2 aprile 2021) Il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Lazio: “Pensiamo come abbiamo sempre fatto una partita alla volta. Tutte le partite per lo Spezia sono difficili e da preparare bene una alla volta. Concentriamoci su questo avversario fortissimo composto da giocatori di livello mondiale. giocatori che hanno qualità e in qualsiasi momento possono decidere le sorti della partita. Pensiamo a questo impegno poi dalla prossima settimana penseremo alle altre”. Foto: Twitter Spezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 aprile 2021) Il tecnico dello Spezia, Vincenzo, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della gara con la: “Pensiamo come abbiamo sempre fatto una partita alla volta. Tutte le partite per lo Spezia sono difficili e da preparare bene una alla volta. Concentriamoci su questo avversario fortissimo composto dadiche hanno qualità e in qualsiasi momento possono decidere le sorti della partita. Pensiamo a questo impegno poi dalla prossima settimana penseremo alle altre”. Foto: Twitter Spezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

pasqualinipatri : Lazio-Spezia, Italiano in conferenza: “Trasferta difficile contro una delle squadre più forti in Serie A”… - sportface2016 : #LazioSpezia, i convocati di #Italiano - laziopress : Lazio-Spezia, Italiano in conferenza: “Trasferta difficile contro una delle squadre più forti in Serie A”… - calciodangolo_ : ?? #LazioSpezia, i convocati di #Italiano: ancora out #Saponara ed #Estevez ma ci sono #Galabinov e #Provedel ? - Angolo_Lazio : ?? #LazioSpezia, i convocati di #Italiano: ancora out #Saponara ed #Estevez ma ci sono #Galabinov e #Provedel ? -