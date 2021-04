Italia-Usa, 160 di questi anni. Gli auguri di Di Maio e Blinken (Di venerdì 2 aprile 2021) Un’alleanza lunga 160 anni, con al centro i diritti umani e le libertà fondamentali. Italia e Stati Uniti inaugurano l’anno celebrativo di 160 anni di relazioni diplomatiche. A dare il via è un editoriale a doppia firma su Repubblica del segretario di Stato Usa Antony Blinken e del ministro degli Esteri Italiano Luigi Di Maio. Titolo: “Italia-Usa, le sfide comuni”. Svolgimento: un decalogo dei banchi di prova dell’alleanza centenaria ai tempi del Covid-19. In cima alla lista c’è “l’accesso globale ai vaccini”, i due Paesi “lavoreranno insieme e a fianco dei partner internazionali in tutte le sedi multilaterali”, scrivono al direttore Maurizio Molinari i due ministri. “Ora è il momento di dare nuovo slancio alle relazioni transatlantiche e rafforzare la cooperazione tra ... Leggi su formiche (Di venerdì 2 aprile 2021) Un’alleanza lunga 160, con al centro i diritti umani e le libertà fondamentali.e Stati Uniti inaugurano l’anno celebrativo di 160di relazioni diplomatiche. A dare il via è un editoriale a doppia firma su Repubblica del segretario di Stato Usa Antonye del ministro degli Esterino Luigi Di. Titolo: “-Usa, le sfide comuni”. Svolgimento: un decalogo dei banchi di prova dell’alleanza centenaria ai tempi del Covid-19. In cima alla lista c’è “l’accesso globale ai vaccini”, i due Paesi “lavoreranno insieme e a fianco dei partner internazionali in tutte le sedi multilaterali”, scrivono al direttore Maurizio Molinari i due ministri. “Ora è il momento di dare nuovo slancio alle relazioni transatlantiche e rafforzare la cooperazione tra ...

Advertising

JoseCarlosRRuiz : Il cancelliere #italiano @luigidimaio conferma al #Senato che: #Italia non ha mai votato a favore del #blocco #USA… - ItalyMFA : 160 anni di relazioni diplomatiche ???????? #ItalyUS160 “In questo periodo di sfide globali senza precedenti, la forza… - vaticannews_it : #1aprile #WorldAutismAwarenessDay Il Serafico @cittadiassisi si illumina di blu #Mozambique @acs_italia in prima l… - watohal : RT @Geopoliticainfo: ????Cosa segnala la reazione allo spionaggio russo? - riallineamento Italia agli USA; - non esiste cooperazione 'natural… - MarinaSereni : RT @ItalyMFA: 160 anni di relazioni diplomatiche ???????? #ItalyUS160 “In questo periodo di sfide globali senza precedenti, la forza del parten… -