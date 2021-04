Italia, terra di spionaggio (dalla Russia e dalla Turchia) (Di venerdì 2 aprile 2021) Il capitano di fregata della marina militare Italiana Walter Biot arrestato in un parcheggio di Roma insieme ad un ufficiale russo in servizio presso l'ambasciata russa in Italia lo scorso 30 marzo dai carabinieri del Raggruppamento operativo speciale (Ros) dopo essere stato fermato assieme ad un ufficiale delle forze armate russe, avrebbe venduto "documenti classificati" in cambio di cinquemila euro. A poche ore dai clamorosi arresti, Claudia Carbonara, moglie dell'ufficiale Italiano, ha raccontato alla stampa di come il marito abbia venduto segreti militari a causa della difficile situazione finanziaria nella quale versava la famiglia. La vicenda ha riacceso le polemiche sulle attività di spionaggio dei russi nei Paesi europei certificate non solo dagli episodi di cronaca ma anche dal servizio di sicurezza interna ... Leggi su panorama (Di venerdì 2 aprile 2021) Il capitano di fregata della marina militarena Walter Biot arrestato in un parcheggio di Roma insieme ad un ufficiale russo in servizio presso l'ambasciata russa inlo scorso 30 marzo dai carabinieri del Raggruppamento operativo speciale (Ros) dopo essere stato fermato assieme ad un ufficiale delle forze armate russe, avrebbe venduto "documenti classificati" in cambio di cinquemila euro. A poche ore dai clamorosi arresti, Claudia Carbonara, moglie dell'ufficialeno, ha raccontato alla stampa di come il marito abbia venduto segreti militari a causa della difficile situazione finanziaria nella quale versava la famiglia. La vicenda ha riacceso le polemiche sulle attività didei russi nei Paesi europei certificate non solo dagli episodi di cronaca ma anche dal servizio di sicurezza interna ...

