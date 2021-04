Italia, la grama esistenza dell’opzione liberale (Di venerdì 2 aprile 2021) Si torna a parlare con insistenza sui giornali – ed è cosa giusta – dell’importanza dell’opzione liberale in una società che funzioni e allo stesso tempo si sottolinea quanto sia difficile incardinarne i princìpi nella vita di tutti i giorni. Grande rispetto formale da una parte (tanto che a parole possiamo ormai dirci tutti liberali) e sommo disinteresse nell’applicazione concreta. Le spiegazioni di questo fenomeno sono tante e tutte riconducibili alla massima resa famosa da Leo Longanesi secondo il quale “La nostra bandiera nazionale dovrebbe recare una grande scritta: Ho famiglia”. Da cui quel “Tengo famiglia” che diventa la frase più usata per giustificare ogni cedimento, grande e piccolo, al mantenimento dei migliori propositi di comportamento virtuoso. Dal capitano di vascello con problemi economici che passa segreti militari ai russi per una ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 aprile 2021) Si torna a parlare con insistenza sui giornali – ed è cosa giusta – dell’importanzain una società che funzioni e allo stesso tempo si sottolinea quanto sia difficile incardinarne i princìpi nella vita di tutti i giorni. Grande rispetto formale da una parte (tanto che a parole possiamo ormai dirci tutti liberali) e sommo disinteresse nell’applicazione concreta. Le spiegazioni di questo fenomeno sono tante e tutte riconducibili alla massima resa famosa da Leo Longanesi secondo il quale “La nostra bandiera nazionale dovrebbe recare una grande scritta: Ho famiglia”. Da cui quel “Tengo famiglia” che diventa la frase più usata per giustificare ogni cedimento, grande e piccolo, al mantenimento dei migliori propositi di comportamento virtuoso. Dal capitano di vascello con problemi economici che passa segreti militari ai russi per una ...

