Italia, aumenta il numero dei contagiati: Verratti positivo (Di venerdì 2 aprile 2021) Non accenna a fermarsi la catena di contagi che si è creata all'interno del ritiro della Nazionale Italiana. Dopo la gara contro la Lituania la FIGC aveva comunicato la positività di 4 membri dello staff azzurro. Dopo di loro è arrivato il comunicato della Juventus, relativo alla positività di Leonardo Bonucci. Questa mattina Il Messaggero ha parlato di 8 positività totali all'interno del gruppo azzurro: tra questi anche Gianluca Vialli e Daniele De Rossi.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/PSG inside/status/1378027559745642500"Questa sera è arrivata l'ufficialità di una nuova positività, quella di Marco Verratti, ufficializzata dal Paris Saint-Germain con una nota: "A seguito dell'ultimo test PCR Sars-Cov2, Marco Verratti si conferma positivo. Rispetterà quindi l'isolamento ed è soggetto al protocollo ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 2 aprile 2021) Non accenna a fermarsi la catena di contagi che si è creata all'interno del ritiro della Nazionalena. Dopo la gara contro la Lituania la FIGC aveva comunicato la positività di 4 membri dello staff azzurro. Dopo di loro è arrivato il comunicato della Juventus, relativo alla positività di Leonardo Bonucci. Questa mattina Il Messaggero ha parlato di 8 positività totali all'interno del gruppo azzurro: tra questi anche Gianluca Vialli e Daniele De Rossi.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/PSG inside/status/1378027559745642500"Questa sera è arrivata l'ufficialità di una nuova positività, quella di Marco, ufficializzata dal Paris Saint-Germain con una nota: "A seguito dell'ultimo test PCR Sars-Cov2, Marcosi conferma. Rispetterà quindi l'isolamento ed è soggetto al protocollo ...

Advertising

ItaSportPress : Italia, aumenta il numero dei contagiati: Verratti positivo - - longobar : RT @istat_it: ?? #CensimentoPermanentePopolazione ?? Dal 2001 al 2019 aumenta l’età media degli #stranieri residenti in Italia. #Censime… - bizcommunityit : Amplifon nomina Chiara Fracassi Marketing Director per l'Italia e aumenta gli #investimenti pubblicitari #marketing - Engage_Magazine : In crescita il peso del digitale nel media mix @Amplifon, azienda attiva nella commercializzazione di servizi e sol… - fisco24_info : Povertà energetica, in Italia colpisce l'8,8% delle famiglie: Enea, aumenta dello 0,1% l'anno, più grave al Sud -