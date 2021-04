Italia, altro positivo al Covid 19: si tratta del centrocampista Marco Verratti (Di venerdì 2 aprile 2021) Dopo la positività di Leonardo Bonucci, il PSG ha comunicato attraverso i propri social che anche Verratti è risultato positivo al Covid Leggi su pianetamilan (Di venerdì 2 aprile 2021) Dopo la positività di Leonardo Bonucci, il PSG ha comunicato attraverso i propri social che ancheè risultatoal

Ultime Notizie dalla rete : Italia altro Covid Italia, il virus rallenta un po' ma troppo ritardo sui vaccini ... è 'il risultato, da un lato, delle zone rosse e delle chiusure disposte da metà marzo, dall'altro ...segnali positivi 'che certificano un lieve miglioramento della situazione epidemiologica dell'Italia ...

Berlusconi rivendica rappresentanza liberali:'Fi viva e vegeta' Dobbiamo difendere il sistema delle imprese e dobbiamo cercare di proiettarle in una dimensione europea, altro che chiuderci in noi stessi. Sono sempre stato europeista e liberale'. 'Forza Italia - ...

L'Italia da un 2-0 all'altro, anche la Lituania ko ANSA Nuova Europa Vincenzo Iurillo e Lucio Musolino Milano, 5 nov. (Adnkronos) - Grave infortunio sul lavoro a Boffalora sopra Ticino, nel milanese, dove un operaio rischia di perdere un piede. Nel pomeriggio, intorno alle 14, la chiamata al 118: duran ...

Focolaio Italia: anche Verratti positivo al Covid-19. L'annuncio del Psg Nuovo caso di positività al Covid legato al gruppo della Nazionale italiana.

