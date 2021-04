Italgas, accordo con Energie Rete Gas per sviluppo reti in Valle d’Aosta (Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – Italgas ed Energie Rete Gas, società di trasporto gas del Gruppo Energetica, hanno raggiunto un accordo in esclusiva relativamente alle infrastrutture in esercizio, in costruzione e in sviluppo di proprietà di Energie Rete Gas localizzate in Valle d’Aosta. L’intesa – spiega una nota – prevede l’acquisizione da parte di Italgas, al verificarsi di alcune condizioni sospensive, di circa 150 chilometri di reti di proprietà di Energie Rete Gas in esercizio, in costruzione e in sviluppo, a Pont Saint Martin, Gressoney la Trinité, Antey St. André, Torgnon, Verres, Ayas, Pollein, Pila, Valdigne, Chatillon, Cervinia, Valtournenche che diventeranno ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) –edGas, società di trasporto gas del Gruppo Energetica, hanno raggiunto unin esclusiva relativamente alle infrastrutture in esercizio, in costruzione e indi proprietà diGas localizzate in. L’intesa – spiega una nota – prevede l’acquisizione da parte di, al verificarsi di alcune condizioni sospensive, di circa 150 chilometri didi proprietà diGas in esercizio, in costruzione e in, a Pont Saint Martin, Gressoney la Trinité, Antey St. André, Torgnon, Verres, Ayas, Pollein, Pila, Valdigne, Chatillon, Cervinia, Valtournenche che diventeranno ...

