Italgas | accordo con Energie Rete Gas per sviluppo reti gas in Val d’Aosta

Milano, 2 apr. (Adnkronos) – accordo in esclusiva tra Italgas ed Energie Rete Gas, società di trasporto gas del gruppo Energetica, per le infrastrutture di proprietà di Energie Rete Gas localizzate in Valle d'Aosta. L'intesa prevede l'acquisizione da parte di Italgas, al verificarsi di alcune condizioni sospensive, di circa 150 chilometri di reti di proprietà di Energie Rete Gas in costruzione e in sviluppo, a Pont Saint Martin, Gressoney la Trinité, Antey St. André, Torgnon, Verres, Ayas, Pollein, Pila, Valdigne, Chatillon, Cervinia, Valtournenche che diventeranno parte integrante della Rete di distribuzione di Italgas in Valle ...

